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Вернер готовий піти на зниження зарплати заради переходу у Лейпциг

Сьогодні 19:16 226 0
Нападник може змінити клуб
Вернер готовий піти на зниження зарплати заради переходу у Лейпциг
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вернер, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Нападник Челсі Тімо Вернер бажає продовжити кар’єру у РБ Лейпцигу.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

Форвард готовий знизити свою зарплату 20 млн євро на рік, якщо клуби зможуть домовитися про орендну угоду. Челсі раніше пробував обміняти німця на захисника "биків" Йошко Гвардіола.

Також на нього претендує Ювентус, але Лейпциг лідирує в цій боротьбі. Ньюкасл, який цікавиться Вернером, не мав контактів з Челсі.

Нагадаємо, Тухель наполягає на трансфері де Йонга у Челсі.

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