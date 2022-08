РБ Лейпциг випереджає Ювентус у боротьбі за нападника Челсі Тімо Вернера.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Німецький клуб мав зустріч з представниками лондонців 31 липня, де обговорювався можливий обмін футболіста.

Також на нього претендує Ювентус, але Лейпциг лідирує в цій боротьбі. Ньюкасл, який цікавиться Вернером, не мав контактів з Челсі.

