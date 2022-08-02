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Тухель наполягає на трансфері де Йонга у Челсі

Сьогодні 16:37 88 0
Де Йонг може змінити клуб
Тухель наполягає на трансфері де Йонга у Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг, #Челсі

Джерело - football.ua.

Головний тренер Челсі Томас Тухель хоче бачити у складі своєї команди півзахисника Барселони Френкі де Йонга.

Про це  повідомляє Athletic.

25-річний футболіст був би не проти перейти до складу "синіх" з огляду на те, що вони грають у Лізі чемпіонів.

Крім того, Барселона виявляє серйозний інтерес до Маркоса Алонсо і Сезара Аспілікуети. Це дає можливість клубам провести потенційні переговори із можливим обміном.

Однак цього тижня не варто очікувати, що переговори можуть швидко просунутися.

Раніше повідомлялося, що Хаві погодиться продати де Йонга.

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