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Буде/Глімт знищив Жальгіріс, Ференцварош Зубкова зіграв внічию з Карабахом. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 21:56 320 0
Результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Буде/Глімт знищив Жальгіріс, Ференцварош Зубкова зіграв внічию з Карабахом. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубкова залишився поза заявкою команди на матч з Карабахом.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
03 серпня

Буде/Глімт - Жальгіріс 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Ветлесен, 2:0 - 36 Пеллегріно, 3:0 - 58 Салвасен, 4:0 - 61 Хейбротен, 5:0 - 90+3 Еспейорд

Карабах - Ференцварош 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Болі, 1:1 - 34 Овусу

Маккабі Хайфа - Аполлон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Пеберн (автогол), 2:0 - 54 Мохамед, 3:0 - 62 Мохамед, 4:0 - 79 Хазіза

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