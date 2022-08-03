Буде/Глімт знищив Жальгіріс, Ференцварош Зубкова зіграв внічию з Карабахом. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубкова залишився поза заявкою команди на матч з Карабахом.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
03 серпня
Буде/Глімт - Жальгіріс 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 33 Ветлесен, 2:0 - 36 Пеллегріно, 3:0 - 58 Салвасен, 4:0 - 61 Хейбротен, 5:0 - 90+3 Еспейорд
Карабах - Ференцварош 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Болі, 1:1 - 34 Овусу
Маккабі Хайфа - Аполлон 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Пеберн (автогол), 2:0 - 54 Мохамед, 3:0 - 62 Мохамед, 4:0 - 79 Хазіза