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Інтер готовий заплатити Санчесу за розірвання контракту

Сьогодні 13:29 202 0
Клуб готовий виплатити гравцеві 5 мільйонів євро
Інтер готовий заплатити Санчесу за розірвання контракту
#Інтер, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Інтер працює над розірванням контракту з чилійським нападником Алексісом Санчесом

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Клуб готовий виплатити гравцеві, чия угода завершується через рік, 5 мільйонів євро.

Найближчим часом очікується розмова між представниками "нерадзуррі" та агентом чилійця - сторони спробують досягти згоди.

Раніше Ліон та Інтер розписали мирову в товариському матчі.

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