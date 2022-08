Інтер готовий заплатити Санчесу за розірвання контракту

Інтер працює над розірванням контракту з чилійським нападником Алексісом Санчесом

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Клуб готовий виплатити гравцеві, чия угода завершується через рік, 5 мільйонів євро.

Найближчим часом очікується розмова між представниками "нерадзуррі" та агентом чилійця - сторони спробують досягти згоди.

#Inter are still working for Alexis #Sanchez's termination of the contract with a severance-pay (€5M). #Nerazzurri will talk with the agent Fernando Felicevich in next hours to try to reach an agreement. #transfers