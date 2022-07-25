ПСЖ узгодив трансфер зірки РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ та Лейпциг досягли домовленості щодо переходу захисника Норді Мукіеле.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Клуби вже готують папери для офіційної угоди.
Повна усна домовленість парижан з німцями була досягнута минулої суботи. З того часу перемовини йшли успішно, тож перехід остаточно оформлять протягом цього тижня.
У минулому сезоні правий захисник провів 37 матчів - забив 2 голи та віддав 4 асисти.
Таким чином, ПСЖ підпише третього літнього новачка. Французький клуб вже посилився Нуну Мендешем зі Спортінга та Вітіньєю з Порту.
Нагадаємо, Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ.