ПСЖ узгодив трансфер зірки РБ Лейпциг

ПСЖ підсилиться захисником

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ та Лейпциг досягли домовленості щодо переходу захисника Норді Мукіеле.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби вже готують папери для офіційної угоди.

Повна усна домовленість парижан з німцями була досягнута минулої суботи. З того часу перемовини йшли успішно, тож перехід остаточно оформлять протягом цього тижня.

У минулому сезоні правий захисник провів 37 матчів - забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Таким чином, ПСЖ підпише третього літнього новачка. Французький клуб вже посилився Нуну Мендешем зі Спортінга та Вітіньєю з Порту.

Нагадаємо, Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ.