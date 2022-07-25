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ПСЖ узгодив трансфер зірки РБ Лейпциг

Сьогодні 11:26 404 0
ПСЖ підсилиться захисником
ПСЖ узгодив трансфер зірки РБ Лейпциг
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Норді Мукіеле

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ та Лейпциг досягли домовленості щодо переходу захисника Норді Мукіеле.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби вже готують папери для офіційної угоди.

Повна усна домовленість парижан з німцями була досягнута минулої суботи. З того часу перемовини йшли успішно, тож перехід остаточно оформлять протягом цього тижня.

У минулому сезоні правий захисник провів 37 матчів - забив 2 голи та віддав 4 асисти. 

Таким чином, ПСЖ підпише третього літнього новачка. Французький клуб вже посилився Нуну Мендешем зі Спортінга та Вітіньєю з Порту.

Нагадаємо, Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ.

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