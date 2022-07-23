Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Кіліана Мбаппе та ПСЖ.
Про це повідомляє RMC Sport.
Представники іспанського чемпіонату звернулися до Адміністративного суду Парижа з вимогою розірвати контракт форварда, який Мбаппе продовжив улітку цього року.
Крім того, Ла-Ліга попросила скасувати рішення Департаменту національного управлінського контролю за клубами Франції (DNCG), який у червні оголосив, що не має претензій до ПСЖ щодо фінансової звітності.
Негайний розгляд обох клопотань було відхилено за не строковість, але пізніше їх буде розглянуто.
Раніше Ла-Ліга поскаржилася на ПСЖ в УЄФА, звинувативши клуб у порушенні фінансового фейр-плею.