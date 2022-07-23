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Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ

Сьогодні 11:39 402 0
Ліга звернулася до суду
Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Мбаппе з ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Ла-Ліга вимагає розірвати контракт Кіліана Мбаппе та ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

Представники іспанського чемпіонату звернулися до Адміністративного суду Парижа з вимогою розірвати контракт форварда, який Мбаппе продовжив улітку цього року.

Крім того, Ла-Ліга попросила скасувати рішення Департаменту національного управлінського контролю за клубами Франції (DNCG), який у червні оголосив, що не має претензій до ПСЖ щодо фінансової звітності.

Негайний розгляд обох клопотань було відхилено за не строковість, але пізніше їх буде розглянуто.

Раніше Ла-Ліга поскаржилася на ПСЖ в УЄФА, звинувативши клуб у порушенні фінансового фейр-плею.

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