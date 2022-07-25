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Захисник Десни перейшов у німецький клуб

Сьогодні 09:55 267 0
Вадим Жук виступатиме в одному із нижчих дивізіонів Німеччини
Захисник Десни перейшов у німецький клуб
#Десна, #Жук, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Колишній захисник Десни Вадим Жук став гравцем клубу Баварія Хоф.

Про це повідомляє пресслужба німецької команди.

31-річний футболіст перебрався до нового колективу, який виступає у п'ятому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини (Оберлізі Баварія Північ), у статусі вільного агента. Умови та терміни контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Жук дебютував на професіональному рівні за Львів у 2009 році. Встиг пограти за Десну (тричі), Гірник, Суми, Полтаву, Металіст 1925, Полісся та сербський Спартак з Суботіци. Минулий сезон провів за Десну – 7 матчів у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Раніше півзахисник Десни перейшов у польський клуб.

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