Півзахисник Десни перейшов у польський клуб

Гравець уклав дворічний контракт

Український півзахисник Тарас Завійський став гравцем польської Брук-Бет Термаліци.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Контракт між футболістом та клубом укладений на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

У Брук-Бет Термаліцу Завійський перейшов на правах вільного агента. Раніше він був гравцем Десни, у складі якої провів 18 матчів в УПЛ-2021/22, відзначившись 2 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Нагадаємо, Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ.