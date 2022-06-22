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Півзахисник Десни перейшов у польський клуб

Сьогодні 12:25 124 0
Гравець уклав дворічний контракт
Півзахисник Десни перейшов у польський клуб
#Завійський

Джерело - termalica.brukbet.

Український півзахисник Тарас Завійський став гравцем польської Брук-Бет Термаліци.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Контракт між футболістом та клубом укладений на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

У Брук-Бет Термаліцу Завійський перейшов на правах вільного агента. Раніше він був гравцем Десни, у складі якої провів 18 матчів в УПЛ-2021/22, відзначившись 2 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Нагадаємо, Металіст і Кривбас замінять Десну та Маріуполь в УПЛ.

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