Едер Мілітао, Вінісіус Жуніор і Родріго підписали нові контракти з Реалом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мілітао підписав угоду до червня 2028 року. Прописана сума відступних в 500 млн євро.

Контракт Вінісіуса розраховано до червня 2027 року. Сума відступних - 1 мільярд євро.

Родріго підписав угоду до червня 2028 року. Сума відступних - 1 млрд євро.

