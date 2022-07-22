Захисник Баварії зацікавив ТОП-клуби Європи

Бенжамен Павар може покинути Баварію

У придбанні захисника Баварії Бенжамена Павара зацікавлені одразу чотири європейських клуби.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на L’Équipe.

На гравця претендуватимуть Манчестер Юнайтед, Челсі, Атлетіко та Ювентус. Мюнхенський клуб готовий продати 26-річного гравця збірної Франції за 35 млн євро у зв'язку з переходом захисника Ювентуса Маттейса де Лігта.

Сам 26-річний захисник хоче отримувати регулярну ігрову практику. Також він бажає діяти в центрі оборони, а не справа на фланзі, де його часто використовують в Баварії.

Нагадаємо, Баварія витратила найбільше на літні трансфери в Європі.