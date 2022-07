Захисник Баварії Бенжамен Павар може залишити команду.

Про це повідомляє Sky Sport.

Мюнхенський клуб готовий продати 26-річного гравця збірної Франції за 35 млн євро у зв'язку з переходом захисника Ювентуса Маттейса де Лігта.

Matthijs de Ligt will arrive in Munich Monday for a medical with Bayern. 🇳🇱



