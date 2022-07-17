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Журналіст: Де Лігт перейде до Баварії

Сьогодні 23:41 83 0
Футболіст підпише контракт на 5 років
Журналіст: Де Лігт перейде до Баварії
Фото Getty Images
#Баварія, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Баварія домовилася з Ювентусом про трансфер захисника Маттейса Де Лігта. 

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Нідерландський захисник підпише контракт до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що німецький гранд готовий заплатити за 22-річного центрбека 75 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів туринці можуть одержати у вигляді бонусів.

Минулого сезону Де Лігт зіграв у 42 матчах Ювентуса у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.

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