Журналіст: Де Лігт перейде до Баварії

Футболіст підпише контракт на 5 років

Джерело - Чемпіон.

Баварія домовилася з Ювентусом про трансфер захисника Маттейса Де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Нідерландський захисник підпише контракт до 2027 року.

TRUE✅ Deal done! Juve accepted the offer of @FCBayern. Matthijs de Ligt get a contract at Bayern til 2027 @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) July 17, 2022

Раніше повідомлялося, що німецький гранд готовий заплатити за 22-річного центрбека 75 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів туринці можуть одержати у вигляді бонусів.

Минулого сезону Де Лігт зіграв у 42 матчах Ювентуса у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.