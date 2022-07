Журналіст: Де Лігт перейде до Баварії

Баварія домовилася з Ювентусом про трансфер захисника Маттейса Де Лігта.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Нідерландський захисник підпише контракт до 2027 року.

