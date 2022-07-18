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Зубков знову поза заявкою Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:25 219 0
Українець пропустить матч проти Слована
Зубков знову поза заявкою Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Олександр Зубков, #Ференцварош

Джерело - uefa.com.

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков не зможе допомогти своїй команді у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Словану із Братислави.

Хавбек збірної України не потрапив до заявки на матч, яку надала угорська команда, яку очолює російський тренер Станіслав Черчесов.

Після перших матчів цьогорічного розіграшу турніру проти Тобола росіянин пояснив відсутність українця тим, що надав йому відпочинок після поєдинків збірної.

Перша гра між Ференцварошем та Слованом відбудеться у середу, 20 липня. Початок о 21:00.

Нагадаємо, Шахтар веде перемовини про трансфер гравця збірної України.

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