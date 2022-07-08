Шахтар веде перемовини про трансфер гравця збірної України

Донецький Шахтар веде дуже складні перемовини із Олександром Зубковим.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз йдуть дуже складні перемовини із Зубковим. Говорити про те, що Олександр точно повернеться до Шахтаря, не можна. Є багато складнощів. Пару тижнів тому до компромісу було набагато ближче, ніж зараз. На даний момент про повернення Зубкова можна сказати так: швидше ні, аніж так.

Шахаб відмовився переходити до Шахтаря. Гірники дуже цікавилися ним. Також не буде у донецькому клубі Мар'яна Шведа. Зараз ігрова практика українця не найкраща і він не в оптимальній формі", - заявив Циганик.