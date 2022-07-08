Головне
Дерев'янко принесла Україні першу медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 21:36 168
Терлюга вийшла до півфіналу Всесвітніх ігор
Сьогодні 21:54 89
Циганик: Шахтар судитиметься з ФІФА
Сьогодні 21:39 126
Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона
Сьогодні 17:24 228
Під Донецьком загинув борець Пастух
Сьогодні 16:39 370
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів
Сьогодні 16:01 1473
Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:18 484
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Сьогодні 10:34 389
Ісмаїлі готується покинути Шахтар
Сьогодні 09:25 496
Ломаченко готовий відновити кар'єру
Сьогодні 08:38 1142
Прямі трансляції

Шахтар веде перемовини про трансфер гравця збірної України

Сьогодні 21:25 319 0
Журналіст розповів про трансферні плани Шахтаря
Шахтар веде перемовини про трансфер гравця збірної України
#Олександр Зубков, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар веде дуже складні перемовини із Олександром Зубковим.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз йдуть дуже складні перемовини із Зубковим. Говорити про те, що Олександр точно повернеться до Шахтаря, не можна. Є багато складнощів. Пару тижнів тому до компромісу було набагато ближче, ніж зараз. На даний момент про повернення Зубкова можна сказати так: швидше ні, аніж так. 

Шахаб відмовився переходити до Шахтаря. Гірники дуже цікавилися ним. Також не буде у донецькому клубі Мар'яна Шведа. Зараз ігрова практика українця не найкраща і він не в оптимальній формі", - заявив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів 1473
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО 1621
Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі 784
Ломаченко готовий відновити кар'єру Ломаченко готовий відновити кар'єру 1142
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 4002
Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки 743
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49713 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175256 6
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21480
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11703
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15926 12
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10763 2