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48% населення Німеччини виступає за бойкотування ЧС-2022 у Катарі

Сьогодні 19:58 326 0
28% наполягають на тому, щоб національна футбольна команда відправилася на турнір
48% населення Німеччини виступає за бойкотування ЧС-2022 у Катарі
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - The Times Hub.

Британський інститут YouGov провів опитування серед населення Німеччини щодо їх ставлення до проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє The Times Hub

Результати виявили, що 48% німців виступають за те, щоб їхня збірна бойкотувала міжнародну першість.

Причиною цього є порушення прав робітників-емігрантів в Катарі, які працюють на будівництві спортивної інфраструктури. Також останнім часом країна піддалася критиці за дискримінацію спільнот LGBTIQ+.

Лише 28% наполягають на тому, щоб національна футбольна команда відправилася на турнір. Ще 24% опитаних втрималися від відповіді.

Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.

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