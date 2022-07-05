48% населення Німеччини виступає за бойкотування ЧС-2022 у Катарі

28% наполягають на тому, щоб національна футбольна команда відправилася на турнір

Джерело - The Times Hub.

Британський інститут YouGov провів опитування серед населення Німеччини щодо їх ставлення до проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє The Times Hub

Результати виявили, що 48% німців виступають за те, щоб їхня збірна бойкотувала міжнародну першість.

Причиною цього є порушення прав робітників-емігрантів в Катарі, які працюють на будівництві спортивної інфраструктури. Також останнім часом країна піддалася критиці за дискримінацію спільнот LGBTIQ+.

Лише 28% наполягають на тому, щоб національна футбольна команда відправилася на турнір. Ще 24% опитаних втрималися від відповіді.

Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.