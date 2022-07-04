Павелко: Матчі УПЛ за участі представників України в єврокубках можуть пройти за кордоном

Матчі УПЛ за участі представників України в єврокубках можуть пройти за кордоном.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Можливо, рішення для наших клубів, які є учасниками змагань УЄФА, дати можливість, якщо два клуби змагаються у єврокубках, вони могли б в рамках чемпіонату, маючи можливість не повертатися після матчів єврокубків, зіграти свої очні матчі за кордоном, попередньо домовившись між собою та попередивши УПЛ.

Якщо клуб припиняє участь у єврокубках, то він не має такої можливості та грає лише в Україні. Всі наші клуби грають в Україні, але окремі ігри можуть за домовленістю бути за кордоном, якщо два клуби грають у єврокубках", - сказав Павелко.