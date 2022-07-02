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Павелко: Є сенс розпочати УПЛ в період Дня Незалежності

Сьогодні 18:56 148 0
Павелко назвав імовірну дату старту УПЛ
Павелко: Є сенс розпочати УПЛ в період Дня Незалежності
#Андрій Павелко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко припустив, що старт нового сезону в УПЛ та ПФЛ може відбутися в дати, наближені до Дня Незалежності України. 

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол 1.

"Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки й старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше в житті зіткнулися, щоб проводити футбол у нашій країні під час воєнного стану.

Є певний сенс розпочати всі змагання УПЛ та ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу та європейського футбольного середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна у своїх прагненнях та обов’язково переможе", - сказав Павелко.

Нагадаємо, УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном.

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