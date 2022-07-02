Павелко назвав імовірну дату старту УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко припустив, що старт нового сезону в УПЛ та ПФЛ може відбутися в дати, наближені до Дня Незалежності України.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол 1.

"Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки й старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше в житті зіткнулися, щоб проводити футбол у нашій країні під час воєнного стану. Є певний сенс розпочати всі змагання УПЛ та ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу та європейського футбольного середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна у своїх прагненнях та обов’язково переможе", - сказав Павелко.

Нагадаємо, УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном.