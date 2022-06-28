Барселона визначилася скільки віддасть за Левандовського

Баварія хоче виручити за форварда 60 млн

Джерело - Sky Sport Deutschland.

Барселона продовжує роботу над трансфером форварда Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Наразі мюнхенський клуб готовий продати 33-річного нападника. Баварія тягне час, щоб підвищити ціну на поляка та підшукати відповідну заміну.

На другу пропозицію Барселони німецький клуб не відповів. Баварія, як і раніше, хоче отримати за форварда 60 млн євро.

Барселона готова заплатити за Левандовського до 50 млн євро і впевнена, що цієї суми буде достатньо для здійснення операції.

Нагадаємо, Барселона не може оформити трансфери через фінансові проблеми.