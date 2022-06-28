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Барселона не може оформити трансфери через фінансові проблеми

Сьогодні 12:40 180 0
Каталонці звернулися до гравців, які можуть перейти в клуб
Барселона не може оформити трансфери через фінансові проблеми
#Баварія, #Барселона, #Бернарду Сілва, #Кунде, #Роберт Левандовський, #Манчестер Сіті, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - A Bola.

Барселона зв’язалася з трьома футболістами, яких найбільше хоче підписати, та попросила набратися терпіння та зачекати кілька тижнів, поки клуб оформить їх трансфери

Про це повідомляє A Bola.

Йдеться про Роберта Левандовського з Баварії, Бернарду Сілву з Манчестер Сіті та Жуля Кунде з Севільї.

Каталонці вважають, що Кунде цим часом може перейти до Челсі, а стосоно Левандовського та Сілви налаштовані більш оптимістично.

Це прохання викликане складним фінансовим положенням Барси. Сіті просить за Сілву близько 90 мільйонів євро, Баварія за Левандовського - 50 мільйонів євро.

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