Барселона не може оформити трансфери через фінансові проблеми

Каталонці звернулися до гравців, які можуть перейти в клуб

Джерело - A Bola.

Барселона зв’язалася з трьома футболістами, яких найбільше хоче підписати, та попросила набратися терпіння та зачекати кілька тижнів, поки клуб оформить їх трансфери

Про це повідомляє A Bola.

Йдеться про Роберта Левандовського з Баварії, Бернарду Сілву з Манчестер Сіті та Жуля Кунде з Севільї.

Каталонці вважають, що Кунде цим часом може перейти до Челсі, а стосоно Левандовського та Сілви налаштовані більш оптимістично.

Це прохання викликане складним фінансовим положенням Барси. Сіті просить за Сілву близько 90 мільйонів євро, Баварія за Левандовського - 50 мільйонів євро.