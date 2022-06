Баварія повісила цінник на Левандовського

Перехід нападника Баварії Роберта Левандовського до Барселони став ймовірнішим, ніж кілька тижнів тому.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенбург.

Зараз клуби ведуть перемовини стосовно суми трансферу. Мюнхенці хочуть мінімум 60 млн євро. Каталонці покращили свою пропозицію, але джерело не уточнює, наскільки вона близька до бажань Баварії.

Була інформація, що Левандовський готовий знову публічно заявити про бажання покинути Баварію, бо клуб не відповідає на пропозиції Барселони.

Update #Lewandowski: His move to Barcelona is more likely than a few weeks ago. Now it’s an open poker about the price. It is said that Bayern wants to receive at least €60m. Barcelona improves their offer. Open end. @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate 🟨🇵🇱