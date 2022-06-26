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Баварія повісила цінник на Левандовського

Вчора 21:41 243 0
Клуб за гравця хоче 60 млн євро
Баварія повісила цінник на Левандовського
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - Чемпіон.

Перехід нападника Баварії Роберта Левандовського до Барселони став ймовірнішим, ніж кілька тижнів тому.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенбург.

Зараз клуби ведуть перемовини стосовно суми трансферу. Мюнхенці хочуть мінімум 60 млн євро. Каталонці покращили свою пропозицію, але джерело не уточнює, наскільки вона близька до бажань Баварії.

Була інформація, що Левандовський готовий знову публічно заявити про бажання покинути Баварію, бо клуб не відповідає на пропозиції Барселони.

Раніше Барселона готує фінальну пропозицію Баварії по Левандовському. 

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