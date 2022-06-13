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Голанд: У Манчестер Сіті багато гравців світового класу

Сьогодні 15:25 162 0
Футболіст прокоментував свій перехід до англійського клубу
Голанд: У Манчестер Сіті багато гравців світового класу
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - mancity.com.

Новачок Манчестер Сіті Ерлінг Голанд щасливий, що перейшов до англійського клубу з Боруссії (Дортмунд).

Про це заявив сам гравець.

"Це день гордості для мене та моєї родини. Я завжди спостерігав за грою Сіті, особливо протягом останніх сезонів. Ви не можете не захоплюватися їх стилем гри, це захоплююче. Вони створюють багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.

У цій команді так багато гравців світового класу, а Пеп - один із найкращих тренерів усіх часів, тому я вважаю, що я в правильному місці, щоб реалізувати свої амбіції.

Я хочу забивати голи, вигравати трофеї та покращуватися як футболіст. І я впевнений, що зможу зробити це тут. Це чудовий крок для мене, і я не можу дочекатися початку передсезонної підготовки", - сказав Голанд.

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