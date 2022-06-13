Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті представив в якості свого гравця форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
21-річний норвежець приєднається до команди 1 липня, контракт з ним розраховано до літа 2027 року.
Повідомлялося, що трансфер Голанда обійдеться Ман Сіті в майже 250 мільйонів євро.
Під час презентації англійський клуб використав дитяче фото гравця у футболці Сіті.
HE'S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv— Manchester City (@ManCity) June 13, 2022
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