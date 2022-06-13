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Манчестер Сіті креативно презентував Голанда

Сьогодні 12:24 Віктор Слюсаренко 92 0
Клуб використав дитяче фото гравця у футболці Сіті
Манчестер Сіті креативно презентував Голанда
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті представив в якості свого гравця форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

21-річний норвежець приєднається до команди 1 липня, контракт з ним розраховано до літа 2027 року.

Повідомлялося, що трансфер Голанда обійдеться Ман Сіті в майже 250 мільйонів євро.

Під час презентації англійський клуб використав дитяче фото гравця у футболці Сіті.

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