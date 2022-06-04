Збірна Україна буде готова до матчу проти Уельсу у грі за вихід на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів оборонець українців Денис Попов.

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"Команда почувається добре як в емоційному плані, так і у фізичному, бо був час на відновлення. Думаю, що підійдемо до гри з Уельсом в оптимальному стані.

Я почуваюся непогано, відновився. Буду дуже радий, якщо вийде допомогти збірній.

Бажання у нас максимальне. Не знаю, як назвати правильно майбутній матч з Уельсом. Можливо, грою всього життя. У нас була теорія, ми переглядали суперника й награвали комбінації, запропоновані тренерським штабом", – сказав Попов.