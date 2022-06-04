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Петраков: Збірна України думає, як зробити щасливими фанів та ЗСУ

Сьогодні 19:24 65 0
Олександр Петраков прокоментував матч проти Уельсу
Петраков: Збірна України думає, як зробити щасливими фанів та ЗСУ
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Збірна України сконцентрована на грі проти Уельсу у матчі за вихід на ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"У нас дуже складна обстановка в країні. Не всі слідкують за футболом. У нас горе, гинуть люди... Недооцінка? Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили, сконцентровані на грі", - розповів Петраков.

Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

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