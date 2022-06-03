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Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

Сьогодні 09:27 1266 0
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
#Збірна Уельсу, #Збірна України з футболу, #Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, кваліфікація
Плей-оф, фінал
5 червня, 2022 рік. 19:00

Збірна Вельсу - збірна України
Кардіф Сіті Сдедіум, Кардіф (Вельс)
Головний арбітр - 

Збірна України за вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2022 зіграє проти збірної Вельсу. Матч відбудеться у Кардіфі в неділю, 5 червня. Початок о 19:00 за київським часом.

Вельс

Підопічні Роберта Пейджа грали в кваліфікаційній групі E та пропустили вперед лише фаворита збірну Бельгії. У восьми матчах валійці набрали 15 очок (4 перемоги, 3 нічию та 1 поразка) з різницею м’ячів - 14:9.

У півфіналі кваліфікації Бейл і Ко перемогли Австрію (2:1). Після перемоги над австрійцями Вельс зіграв контрольний поєдинок з Чехією (1:1) та програв у першому турі Ліги націй Польщі (2:1). Гра Польща – Вельс відбулася фактично паралельно матчу Шотландія – Україна, 1 червня.

У матчі з Польщею отримав пошкодження основний голкіпер валійців Ворд. Тож його участь у грі з Україною під питанням.

Україна

Підопічні Петракова з боями пробилися до кваліфікації, випередивши збірну Фінляндії на 1 очко. Україна жодного разу не програла в групі D, але виграла всього двічі. У 8 матчах синьо-жовті набрали 12 очок (2 перемоги та 6 нічиїх) з різницею м’ячів 11:8.

У рамках підготовки до гри з шотландцями збірна України провела три контрольні гри. Підопічні Петракова перемогли Боруссію М (1:2) і Емполі (1:3) та зіграли внічию з Рієкою (1:1).

Після товариських матчів Петраков відмовився від послуг Буяльського, Гармаша, Коноплі, Бєсєдіна та Булеци. 

А вже 1 червня Україна дуже впевнено перемогла Шотландію в Глазго (1:3). Перемогу синьо-жовтим принесли голи Ярмоленка, Яремчука та Довбика.

Травмованих немає.

Історія зустрічей

Суперники зіграли між собою тричі – дві нічиї і одна перемога України. У відборі на чемпіонат світу 2002 команди розписали дві нічиї – 1:1. У контрольній грі, яка відбулась у 2016 році збірна України здобула мінімальну перемогу – 1:0.

Пряма мова

Роберт Пейдж (головний тренер збірної Вельса): очікуйте пізніше...

Олександр Петраков (головний тренер збірної України): "Можу сказати, що ми зробимо все залежне від нас!"

Орієнтовні склади

Вельс: Хеннессі, Гантер, Мефам, Норрінгтон-Девіс, Левітт, Моррелл, Сміт, Бернс, Вільямс, Мур, Матондо.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук. 

Цифри і факти

  • Збірна України лише одного разу приймала участь в чемпіонаті світу (2006);
  • Українці три рази грали в плей-оф кваліфікації (1998, 2002, 2014). Усі три спроби виявились невдалими;
  • Капітан збірної України Андрій Ярмоленко забив єдиний, переможний гол у ворота Вельса в товариській грі в березні 2016 року;
  • Валійці одного разу грали в фінальній частині Мундіалю. У 1958 році представники Британських островів грали на стадії чвертьфіналу;

Прогноз букмекерів

Перемога Вельса в основний час - 2,75, України - 2,8, нічия - 3,05. Вихід на чемпіонат світу: Вельс - 1,89, Україна - 1,91.

Прогноз Чемпіона

Перемога України - 1:2

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