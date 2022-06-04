Калітвініцев: Рівень Уельсу вищий за Шотландію

Тренер Полісся поділився думками про фінальний матчі відбору до ЧС-2022

Джерело - Футбол 24.

Збірна Вельсу - вища за рівнем гри за Шотландію.

Про це заявив головний тренер Полісся Юрій Калітвініцев напередодні матчі Уельс - Україна у фіналі відбору на ЧС-2022.

"Ми всі сильно переживали і дуже довго чекали на цей матч. Наша гра мені сподобалася, Україна мала чудовий вигляд. Погоджуся з нашим президентом - збірній вдалося на дві години відволікти усю націю від проблем і потішити всіх українців".

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"Гадаю, що рівень Уельсу вищий за Шотландію. Та якщо ми гратимемо так, як протягом перших 60 хвилин у Глазго, то валлійцям буде ще важче, ніж шотландцям. Дуже хочу побачити Україну на чемпіонаті світу", - сказав Калітвініцев.

Нагадаємо, на матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри.