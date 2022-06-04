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На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри

Сьогодні 10:21 208 0
Поєдинок відбудеться 5 червня, о 19:00
На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри
#Збірна України з футболу, #Лаос, #Збірна Вельсу з футболу

Джерело - УАФ.

Матч відбору до чемпіонату світу-2022 між збірними України та Вельсу розсудить бригада арбітрів з Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі стане Матео Лаос.

Допомагати йому будуть Рау Норберт Себріан Девіс та Роберто Діас Перес Дель Паломар. Четвертий рефері - Карлос Дель Серро Гранде.

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Арбітр системи VAR - Хуан Мартінес Мунуера. Асистент арбітра системи VAR - Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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