На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри

Поєдинок відбудеться 5 червня, о 19:00

Джерело - УАФ.

Матч відбору до чемпіонату світу-2022 між збірними України та Вельсу розсудить бригада арбітрів з Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі стане Матео Лаос.

Допомагати йому будуть Рау Норберт Себріан Девіс та Роберто Діас Перес Дель Паломар. Четвертий рефері - Карлос Дель Серро Гранде.

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Арбітр системи VAR - Хуан Мартінес Мунуера. Асистент арбітра системи VAR - Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.