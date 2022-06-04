На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри

Джерело - УАФ.
Матч відбору до чемпіонату світу-2022 між збірними України та Вельсу розсудить бригада арбітрів з Іспанії.
Про це повідомляє УАФ.
Головним арбітром зустрічі стане Матео Лаос.
Допомагати йому будуть Рау Норберт Себріан Девіс та Роберто Діас Перес Дель Паломар. Четвертий рефері - Карлос Дель Серро Гранде.
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Арбітр системи VAR - Хуан Мартінес Мунуера. Асистент арбітра системи VAR - Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.
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