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Головний тренер Шотландії: В України є дві системи гри

Сьогодні 19:55 129 0
Головний тренер Шотландії: В України є дві системи гри
#Збірна Шотландії з футболу

Джерело - The National.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу з Україною.

"Це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.

‎Українці добре діють як в переході до атаки, так і в переході, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда.

У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план. ‎

Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. ‎

‎Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди задіяні на дуже хорошому рівні", - зазначив Кларк.

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