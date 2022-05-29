Головний тренер Шотландії: В України є дві системи гри

Джерело - The National.
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу з Україною.
"Це дійсно хороша команда, вони мені подобаються. Україна грає на перемогу. Вони віддають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.
Українці добре діють як в переході до атаки, так і в переході, коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно здібна команда.
У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками, або стандартно в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але й вони не знають про наш план.
Шахтар переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, Динамо виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати.
Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди задіяні на дуже хорошому рівні", - зазначив Кларк.