Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 11:02 64634
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 09:44 140
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 710
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ
Вчора 20:57 12466
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Вчора 13:44 44101
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 13:10 9303
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 11:48 18421
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
Вчора 06:52 382
Збірна США розгромила Швейцарію, Канада здійснила камбек у матчі зі Швецією: результати плей-оф ЧС-2022
26.05.2022 22:45 1451
Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате
26.05.2022 15:13 542
Прямі трансляції

ПСЖ планує зберегти Рамоса та Наваса

Сьогодні 09:55 126 0
Рамос та Навас можуть залишитися у ПСЖ
ПСЖ планує зберегти Рамоса та Наваса
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Навас, #ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - leparisien.fr.

Парі Сен-Жермен планує зберегти у команді іспанського захисника Серхіо Рамоса та голкіпера Кейлора Наваса.

Про це повідомляє Pe Parisien.

Клуб не планує розлучатися із гравцями, але на провідних ролях у команді вони не будуть.

Нинішній контракт Серхіо Рамоса із французькою командою розрахований до літа 2023 року.

Сам Рамос, за інформацією видання, має намір залишитися на Парк де Пренс і боротися за своє місце у складі. Підписуючи Рамоса, керівники ПСЖ сподівалися, що іспанець допоможе паризькому клубу краще виступити в Лізі чемпіонів.

35-річний Навас став гравцем ПСЖ у 2019 році. У 25 матчах цього сезону Кейлор пропустив 24 м'ячі та дев'ять разів зіграв "на нуль".

Нагадаємо, Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 12466
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 64634
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 55-річчя 4121
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 18421
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 9303
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 44101
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14627
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174444 6
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10449 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5755
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20686
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11621