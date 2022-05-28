ПСЖ планує зберегти Рамоса та Наваса

Джерело - leparisien.fr.
Парі Сен-Жермен планує зберегти у команді іспанського захисника Серхіо Рамоса та голкіпера Кейлора Наваса.
Про це повідомляє Pe Parisien.
Клуб не планує розлучатися із гравцями, але на провідних ролях у команді вони не будуть.
Нинішній контракт Серхіо Рамоса із французькою командою розрахований до літа 2023 року.
Сам Рамос, за інформацією видання, має намір залишитися на Парк де Пренс і боротися за своє місце у складі. Підписуючи Рамоса, керівники ПСЖ сподівалися, що іспанець допоможе паризькому клубу краще виступити в Лізі чемпіонів.
35-річний Навас став гравцем ПСЖ у 2019 році. У 25 матчах цього сезону Кейлор пропустив 24 м'ячі та дев'ять разів зіграв "на нуль".
Нагадаємо, Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.