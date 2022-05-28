ПСЖ планує зберегти Рамоса та Наваса

Рамос та Навас можуть залишитися у ПСЖ

Парі Сен-Жермен планує зберегти у команді іспанського захисника Серхіо Рамоса та голкіпера Кейлора Наваса.

Про це повідомляє Pe Parisien.

Клуб не планує розлучатися із гравцями, але на провідних ролях у команді вони не будуть.

Нинішній контракт Серхіо Рамоса із французькою командою розрахований до літа 2023 року.

Сам Рамос, за інформацією видання, має намір залишитися на Парк де Пренс і боротися за своє місце у складі. Підписуючи Рамоса, керівники ПСЖ сподівалися, що іспанець допоможе паризькому клубу краще виступити в Лізі чемпіонів.

35-річний Навас став гравцем ПСЖ у 2019 році. У 25 матчах цього сезону Кейлор пропустив 24 м'ячі та дев'ять разів зіграв "на нуль".

Нагадаємо, Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.