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Маркевич: Футболісти Маріуполя розкидані світом

Сьогодні 18:00 158 0
Головний тренер Маріуполя розповів про ситуацію в команді
Маркевич: Футболісти Маріуполя розкидані світом
#Маріуполь, #Остап Маркевич

Джерело - Dynamomania.

Більшість футболістів Маріуполя зараз перебувають у різних країнах Європи.

Про це розповів головний тренер команди Остап Маркевич.

"Ми збиралися сісти на рейс, коли надійшла звістка про початок війни. Повернутися до Маріуполя не вдалося. Довелося залишитись у Туреччині. Футбол був не такий важливий. Наші гравці зараз розкидані світом. Дев'ять футболістів повернулися до Шахтаря, а решта поїхали до Іспанії, Франції, Болгарії, Австрії, Азербайджану та інших країн".

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"Я забув про футбол. Щиро кажучи, я зовсім забув про це. У мене багато друзів у Вільярреалі, і коли вони нещодавно грали у Лізі чемпіонів, я навіть не думав про це. Для мене це дуже дивно, адже футбол - це все, що є в моєму житті, відколи я був хлопчиком". 

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"Для мене забути про футбол - це те, про що я ніколи не міг навіть думати. Але я вважаю, що незабаром почну згадувати. Крок за кроком я знову думаю про футбол. Я був на матчі Вільярреала проти Ліверпуля. Це було дуже цікаво. Думаю, Ліверпуль - найкраща команда у світі, - сказав Маркевич.

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