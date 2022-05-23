Маркевич: Футболісти Маріуполя розкидані світом

Головний тренер Маріуполя розповів про ситуацію в команді

Джерело - Dynamomania.

Більшість футболістів Маріуполя зараз перебувають у різних країнах Європи.

Про це розповів головний тренер команди Остап Маркевич.

"Ми збиралися сісти на рейс, коли надійшла звістка про початок війни. Повернутися до Маріуполя не вдалося. Довелося залишитись у Туреччині. Футбол був не такий важливий. Наші гравці зараз розкидані світом. Дев'ять футболістів повернулися до Шахтаря, а решта поїхали до Іспанії, Франції, Болгарії, Австрії, Азербайджану та інших країн".

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"Я забув про футбол. Щиро кажучи, я зовсім забув про це. У мене багато друзів у Вільярреалі, і коли вони нещодавно грали у Лізі чемпіонів, я навіть не думав про це. Для мене це дуже дивно, адже футбол - це все, що є в моєму житті, відколи я був хлопчиком".

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