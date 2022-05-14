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Остап Маркевич: У мене є пропозиція повернутися працювати у Вільярреал

Сьогодні 16:09 196 0
Тренер готовий перебратися до Іспанії
Остап Маркевич: У мене є пропозиція повернутися працювати у Вільярреал
#Остап Маркевич

Джерело - FanDay.

Тренер Маріуполя Остап Маркевич розглядає можливість повернутися до Іспанії, де йому знову запропонували працювати в академії Вільярреала.

Про це заявив сам фахівець.

"Які плани на подальшу кар'єру? Я маю офіційну пропозицію від Вільярреала - повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздуми. У мене відбулася розмова з керівництвом.

Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати і приносити користь", - зазначив Маркевич.

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