Остап Маркевич: У мене є пропозиція повернутися працювати у Вільярреал

Тренер Маріуполя Остап Маркевич розглядає можливість повернутися до Іспанії, де йому знову запропонували працювати в академії Вільярреала.

Про це заявив сам фахівець.

"Які плани на подальшу кар'єру? Я маю офіційну пропозицію від Вільярреала - повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздуми. У мене відбулася розмова з керівництвом.

Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати і приносити користь", - зазначив Маркевич.