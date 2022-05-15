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Маркевич: Маріуполь не братиме участі в наступному сезоні УПЛ

Сьогодні 13:25 103 0
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Маркевич: Маріуполь не братиме участі в наступному сезоні УПЛ
#ФК Маріуполь, #Остап Маркевич

Джерело - FanDay.

Маріуполь не братиме участі в наступному чемпіонаті України з футболу.

Про це заявив головний тренер команди Остан Маркевич.

"Я знаю, наприклад, що Маріуполь не братиме участі в наступному чемпіонаті. Вся наша інфраструктура зруйнована, в цьому році буде неможливим проводити фінансування команди.

Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені", - зазначив Маркевич.

Раніше Остап Маркевич заявив, що у нього є пропозиція повернутися працювати у Вільярреал.

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