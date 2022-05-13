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Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову

Сьогодні 21:59 145 0
Екстренер Динамо розповів про мовну ситуацію в Україні
Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - News.zerkalo.

15-20 років тому ніхто не міг навіть уявити, що росія воюватиме з Україною.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"У сім'ї перейшли на українську мову. А так частіше використовую російську. Моє ставлення до мови не дуже змінилося. Це тільки пропаганда могла розповідати, що якщо говориш російською, то тебе треба "рятувати". Я ж ріс на Донеччині, потім грав за донецький Шахтар. Майже все було російською. І жодних проблем".

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"Можливо, до речі, у тій лояльності й полягала помилка - варто активніше переходити на українську. Але до приходу Путіна з його імперськими замашками жодних проросійських настроїв у Донецьку та Донецькій області не було. Я й сам наприкінці кар'єри грав сезон за казанський Рубін. 15-20 років тому ніхто не міг навіть уявити, що росія воюватиме з Україною", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном.

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