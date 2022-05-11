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Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство

Вчора 22:41 189 0
Український тренер виграв другий титул у команді з ОАЕ
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру команда Сергія Реброва розгромила Аль-Джазіру та відірвалася від найближчого переслідувача на 10 очок.

Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат ОАЕ.

Аль-Айн в 14-те став чемпіоном ОАЕ, оновивши національний рекорд.

Сергій Ребров вшосте виграв чемпіонський титул як тренер. Раніше він двічі брав золоті медалі української першості з Динамо, а також тричі ставав чемпіоном Угорщини з Ференцварошем.

Чемпіонат ОАЕ 
23-й тур, 11 травня

Аль-Айн - Аль-Джазіра 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Лаба, 2:0 - 36 Лаба, 3:0 - 50 Лаба, 4:0 - 71 Лаба, 5:0 - 85 Канедо.

Раніше Ребров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном.

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