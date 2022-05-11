Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру команда Сергія Реброва розгромила Аль-Джазіру та відірвалася від найближчого переслідувача на 10 очок.
Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат ОАЕ.
Аль-Айн в 14-те став чемпіоном ОАЕ, оновивши національний рекорд.
Сергій Ребров вшосте виграв чемпіонський титул як тренер. Раніше він двічі брав золоті медалі української першості з Динамо, а також тричі ставав чемпіоном Угорщини з Ференцварошем.
Чемпіонат ОАЕ
23-й тур, 11 травня
Аль-Айн - Аль-Джазіра 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Лаба, 2:0 - 36 Лаба, 3:0 - 50 Лаба, 4:0 - 71 Лаба, 5:0 - 85 Канедо.
Раніше Ребров хоче повернутися в Україну після завершення контракту з Аль-Айном.