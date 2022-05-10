Сабо: росія забрала собі футбольні здобутки СРСР

Після розпаду Радянського Союзу Україна змушена була писати свою футбольну історію з нуля.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Тривалий час ніхто за кордоном не сприймав український футбол окремо від так званого "старшого брата". Москва завжди гнула свою лінію, вони завжди вважали себе, московські команди, головнішими за інших.

За часів Союзу, щоб потрапити до національної збірної, киянин мав бути на дві голови кращим за москвича. Несправедливість була ще та. Слава богу, наші інтереси відстоював Володимир Щербицький, який мав вагу у найвищому керівництві країни, і завдяки йому Динамо жило повноцінним життям.

Після розпаду Радянського Союзу ніхто в Європі не сприймав Динамо, Шахтар чи будь-який інший український клуб, та й на карті не завжди могли показати наші міста. росія забрала собі всі досягнення СРСР, а Україна залишилася ні з чим, і свою футбольну історію мусила писати фактично з нуля", – розповів Сабо.