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Сабо мріє вигнати всіх росіян з України

Сьогодні 19:55 312 0
Йожеф Сабо прокоментував російське вторгнення в Україну
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України
#Йожеф Сабо

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо готовий захищати Україну зі зброєю в руках

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.     

"Орда та сволота, яка напала на нашу державу - це нелюди. Наш народ з голими руками може йти на танки, а вони не могли зупинити цього ненормального Путіна? Могли! Моя мрія - вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. Я розкажу своїм дітям, хто такі росіяни, і ви всі також повинні це зробити.

Кожного вечора плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені телефонували з Будапешта та з інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати. Коли я вийду з лікарні, обов'язково буду допомагати людям, яким це потрібно. Інакше я не можу. Можливо я теж візьму автомат в руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і його закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами", - розповів Сабо.

Нагадаємо, гравці Динамо придбали автомобіль для українських розвідників.

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