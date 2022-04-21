Динамо може провести благодійний поєдинок з ПСЖ.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Східні країни, бідні країни та західні країни добре відповіли на наші запити. Дехто казав, що немає дат. Проведення матчу між "СЖ та Динамо – можливо, я розмовляв сьогодні з Леонардо. Побачимо". - заявив тренер.