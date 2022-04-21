Джерело - Prosport.
Динамо може провести благодійний поєдинок з ПСЖ.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Східні країни, бідні країни та західні країни добре відповіли на наші запити. Дехто казав, що немає дат. Проведення матчу між "СЖ та Динамо – можливо, я розмовляв сьогодні з Леонардо. Побачимо". - заявив тренер.
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"Вони вже чемпіони (у конкурентів парижан ще залишаються математичні шанси – прим.) і можуть запропонувати нам таку можливість. Париж – столиця Європи, і це привабить інтерес", - сказав Луческу
Нагадаємо, Ауссі зіграє за Боруссію Д проти Динамо.