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Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО

Сьогодні 19:49 Андрій Дунець 1224 0
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО
#війна, #Олександр Караваєв, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Після благодійного матчу проти румунського Клужа (0:0) представники київського Динамо дали невелику пресконференцію. Спікерами на ній були футболіст українського клубу Олександр Караваєв та представник тренерського штабу Еміліан Карас.

Караваєв, промовляючи слова вдячності Збройним силам України, не зміг стримати емоцій:

Додамо, що Караваєв народився у Херсоні, який сильно постраждав від навали рашистів.

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