Джерело - Чемпіон.

Після благодійного матчу проти румунського Клужа (0:0) представники київського Динамо дали невелику пресконференцію. Спікерами на ній були футболіст українського клубу Олександр Караваєв та представник тренерського штабу Еміліан Карас.

Караваєв, промовляючи слова вдячності Збройним силам України, не зміг стримати емоцій:

Додамо, що Караваєв народився у Херсоні, який сильно постраждав від навали рашистів.

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