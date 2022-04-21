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Ауссі зіграє за Боруссію Д проти Динамо

Сьогодні 18:33 72 0
Динамівець тренується з німецьким клубом
Ауссі зіграє за Боруссію Д проти Динамо
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - Ruhr Nachrichten.

Захисник Динамо Алан Ауссі зіграє за Боруссію Дортмунд в очному благодійному матчі команд.

  Актуально: Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

"Для мене це особливий момент, з нетерпінням чекаю матч. Вдячний Боруссії, що клуб не залишився осторонь та допоміг моїй країні у важкий час, збирав гроші для постраждалих в Україні. Я грав на великих стадіонах, але не на такому, як у Боруссії з його атмосферою. Тому я трохи схвильований", - сказав Ауссі.

Ауссі протягом місяця тренувався з Боруссією. Благодійний матч з Динамо відбудеться 26 квітня.

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