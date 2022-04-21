Захисник Динамо Алан Ауссі зіграє за Боруссію Дортмунд в очному благодійному матчі команд.

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Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

"Для мене це особливий момент, з нетерпінням чекаю матч. Вдячний Боруссії, що клуб не залишився осторонь та допоміг моїй країні у важкий час, збирав гроші для постраждалих в Україні. Я грав на великих стадіонах, але не на такому, як у Боруссії з його атмосферою. Тому я трохи схвильований", - сказав Ауссі.