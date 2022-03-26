Езіл відреагував на виключення зі складу Фенербахче

Езіл прокоментував виключення зі складу Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Фенербахче Месут Езіл не розуміє рішення клубу про виключення його зі складу команди.

Про це розповів сам футболіст.

"На вихідних я їздив до Німеччини. Коли я повертався до Туреччини, я подзвонив у клуб спитати про те, на який час мені треба прибути не тренування, але там сказали, що не чекають на мене. Я не зовсім розумію такого рішення", - відзначив Езіл.

Езіл виступає за Фенербахче з січня 2021 року. У нинішньому сезоні на рахунку 33-річного німця 9 голів та 2 асисти у 26 матчах у всіх турнірах.

Раніше, Езіл випустить власну криптовалюту.