Езіл випустить власну криптовалюту

Колишній півзахисник лондонського Арсеналу Месут Езіл, який нині виступає в складі Фенербахе, займеться випуском криптовалюти.

Хавбек виклав в Twitter загадкове фото з сяючими очима. Німець супроводжував знімок підписом "Скоро відбудуться цікаві речі".

За інформацією The Sun, публікація пов'язана з запуском Езілом власної криптовалюти.

Фанати, які куплять віртуальну валюту, зможуть торгувати нею, так само як біткоїном. Вони отримають знижки на Мерч футболіста, а деякі зможуть особисто зустрітися зі своїм кумиром.

Нагадаємо, Езіл перейшов у Фенербахче в січні 2021 року. У поточному сезоні він провів за турецький клуб дев'ять матчів у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши один асист.