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Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати

Сьогодні 08:55 237 0
Українець висловив категоричну незгоду з румунським фахівцем
Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати
#Мірча Луческу, #Михайло Кополовець

Джерело - Football Hub.

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець прокоментував слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу про те, що російські спортсмени не повинні відповідати за дії їхньої країни, яка розв'язала війну в Україні.

"Луческу? Нехай їде в Румунію і там розповідає. Я б подивився, якби в його країні таке свавілля творилося. Цей дивак працював у Росії, у нього якісь зв'язки залишилися. Краще нехай мовчить, ніж щось говорить. Або говори що-небудь розумне, або мовчи… У нашій країні - війна.

А повинен страждати чи ні страждати спорт... А чому наші діти мають страждати? Чому вони мають залишати свої будинки і невідомо на скільки їхати до інших країн? Дід божевільний, чи що? "Спорт не повинен страждати". А чому наші батьки, діти та жінки мають страждати? Чому наші люди мають гинути? А в нього спорт не має страждати. Давайте пограємо у футбол, відновимо чемпіонат і робитимемо вигляд, що нічого не було.

Тому, Луческу, ти краще йди до іншої команди. А ще краще - закінчи з футболом після таких слів, відпочивай на пенсії. Спорт не повинен страждати… Ну це просто нереально, він убив мене", - сказав Кополовець.

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