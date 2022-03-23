Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець прокоментував слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу про те, що російські спортсмени не повинні відповідати за дії їхньої країни, яка розв'язала війну в Україні.

"Луческу? Нехай їде в Румунію і там розповідає. Я б подивився, якби в його країні таке свавілля творилося. Цей дивак працював у Росії, у нього якісь зв'язки залишилися. Краще нехай мовчить, ніж щось говорить. Або говори що-небудь розумне, або мовчи… У нашій країні - війна.

А повинен страждати чи ні страждати спорт... А чому наші діти мають страждати? Чому вони мають залишати свої будинки і невідомо на скільки їхати до інших країн? Дід божевільний, чи що? "Спорт не повинен страждати". А чому наші батьки, діти та жінки мають страждати? Чому наші люди мають гинути? А в нього спорт не має страждати. Давайте пограємо у футбол, відновимо чемпіонат і робитимемо вигляд, що нічого не було.

Тому, Луческу, ти краще йди до іншої команди. А ще краще - закінчи з футболом після таких слів, відпочивай на пенсії. Спорт не повинен страждати… Ну це просто нереально, він убив мене", - сказав Кополовець.