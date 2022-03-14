Луческу не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів

Джерело - football24.ua.
Спорт повинен перебувати поза політикою.
Про це розповів головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу.
"Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти", – розповів Луческу.
Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.