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Луческу не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів

Сьогодні 13:43 515 0
Мірча Луческу прокоментував ізоляцію росії через військове вторгнення на територію України
Луческу не підтримав ізоляцію Росії від міжнародних турнірів
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

Спорт повинен перебувати поза політикою.

Про це розповів головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу.

"Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у ​​спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти", – розповів Луческу.

Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.

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