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Трубін: Будь-якими методами намагаюся тримати себе у формі

Сьогодні 22:41 64 0
Воротар Шахтаря вірить у якнайшвидше закінчення війни
Трубін: Будь-якими методами намагаюся тримати себе у формі
#Анатолій Трубін

Джерело - тк.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін з Києва перебрався до Луцька.

Про це заявив футболіст.

"Насамперед це був страх за своїх рідних, потім усвідомлення, що не буде футболу та великого розчарування. Страх від того, що відбувається у 21 столітті.

Стільки гарних міст буде зруйновано, постраждає велика кількість людей - це жахливо.

Спочатку я перебував у Києві й думав, що це не триватиме довго, але потім зрозумів, що стає з кожним моментом небезпечнішим і вирішив поїхати до Луцька. І тепер я перебуваю тут разом зі своєю сім'єю.

Підтримую форму регулярними заняттями у тренажерному залі, пробіжками, збираємось із друзями та граємо у футбол, тенісбол. Будь-якими методами намагаюся тримати себе у формі й сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше", - сказав Трубін.

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