Де Дзербі: Мрію повернутися в Україну

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив своє майбутнє.

Про це розповів сам італійський тренер у коментарі La Gazzetta dello Sport.

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"Я міг би знайти роботу в іншому місці, але всі думки пов'язані тільки з моїм Шахтарем. Моєю кандидатурою зацікавились кілька іноземних клубів, втім я не хочу навіть чути про це.

Стежу за тим, що відбувається, і мрію повернутися до України. Ми виграли б цей розіграш чемпіонату. Я все дивлюся. З ранку до вечора. Більше нічого не бачу", – відзначив Де Дзербі.