Ахметов: Путін – воєнний злочинець

Рінат Ахметов прокоментував напад Росії

Президент Шахтаря Рінат Ахметов уперше відреагував на військове вторгнення Росії до України.

Про це він заявив у відповідь на лист Економічної правди.

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – заявив він.

Крім того, Ахметов додав, що будь-які контакти його бізнесу з Росією розірвані, контроль над бізнесом втрачено – зараз він немає там жодних інтересів та активів.

Також ЕП поцікавилася, чи допомагає найбагатший українець українській армії. На це він без деталей відповів, що "допомагає Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти".

Раніше екслідер Шахтаря підтримав українців.