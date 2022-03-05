Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 10:35 14047
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:25 1321
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
Сьогодні 09:13 333
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:50 434
Вовчинський виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:39 577
Радь здобув срібну медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:36 361
Ляшенко стала срібною призеркою Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:20 464
Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька
Вчора 21:27 112020 26
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 20:36 5642
Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича
Вчора 19:08 4293
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Екслідер Шахтаря підтримав українців

Сьогодні 11:49 342 0
Жадсон прокоментував боротьбу українців
Екслідер Шахтаря підтримав українців
#Жадсон, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Колишній півзахисник Шахтаря Жадсон підтримав Україну у зв'язку з військовим вторгненням Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Дорогі українці, до вас звертається Жадсон! Я записую це відео, оскільки мені дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається в останні вісім днів в Україні. Я за всім стежу, і мені боляче через цю несправедливу війну. Ми, бразильці, і всі держави світу, зараз з вами і молимося за вас, щоб все це якомога швидше скінчилося.

Я мав за честь пліч-о-пліч проживати з українцями 7,5 років. Ви мене завжди тепло приймали. У вас чудові люди! Я пишаюся тим, як кожен з Вас бореться за демократію. Ми молимося за те, щоб Бог захистив вас. Обійняв вас", – зазначив Жадсон.

Нагадаємо, Жадсон знову змінив клуб у Бразилії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича 4293
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 5642
Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька 112020 26
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 4693
Український чемпіон світу встав на захист батьківщини Український чемпіон світу встав на захист батьківщини 1784
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 14047
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13942 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86781 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 11226
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 10780
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3436 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 218356 5