Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів

Джерело - Денисов Time.
Експівзахисник збірної України Євген Левченко не може зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії.
Про це заявив сам ексгравець.
"Я не можу зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії. Це виключено. Яким би він хорошим не був.
Левченко: ФІФА має відправити кожного російського футболіста, який не висловився проти війни, назад до Росії
Зараз, коли кажуть "політика поза спортом, а спорт поза політикою" - звичайно ж, це нісенітниця. Тому жодного, на цей час, російського футболіста не буде в нідерландській лізі.
Російський футболіст, як і більшість російських людей, які підтримують Путіна, - це персона нон грата для людей у сфері впливу Нідерландів. На тих людей, які зараз якимось чином намагаються виправити ситуацію, підтримати Путіна, наприклад, Валерій Ойф, який є президентом Вітесса, чинять величезний тиск, щоб він сказав, що він проти війни. А це людина, яка наближена до російських грошей та олігархів", - сказав Левченко.