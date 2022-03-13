Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів

Ексгравець висловився про можливість появи представників країни-агресора в Ередивізі

Джерело - Денисов Time.

Експівзахисник збірної України Євген Левченко не може зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я не можу зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії. Це виключено. Яким би він хорошим не був.

Левченко: ФІФА має відправити кожного російського футболіста, який не висловився проти війни, назад до Росії