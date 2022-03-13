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Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів

Сьогодні 12:11 253 0
Ексгравець висловився про можливість появи представників країни-агресора в Ередивізі
Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів
#Євген Левченко

Джерело - Денисов Time.

Експівзахисник збірної України Євген Левченко не може зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я не можу зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії. Це виключено. Яким би він хорошим не був.

Левченко: ФІФА має відправити кожного російського футболіста, який не висловився проти війни, назад до Росії

Зараз, коли кажуть "політика поза спортом, а спорт поза політикою" - звичайно ж, це нісенітниця. Тому жодного, на цей час, російського футболіста не буде в нідерландській лізі.

Російський футболіст, як і більшість російських людей, які підтримують Путіна, - це персона нон грата для людей у ​​сфері впливу Нідерландів. На тих людей, які зараз якимось чином намагаються виправити ситуацію, підтримати Путіна, наприклад, Валерій Ойф, який є президентом Вітесса, чинять величезний тиск, щоб він сказав, що він проти війни. А це людина, яка наближена до російських грошей та олігархів", - сказав Левченко.

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