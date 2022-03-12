Левченко: ФІФА має відправити кожного російського футболіста, який не висловився проти війни, назад до Росії

ФІФА має відправити російських футболів, які виступають у європейських чемпіонатах і не висловлюються проти війни в Україні, назад до Росії.

Про це заявив колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

"Моя позиція дуже проста і, на мою думку, дуже жорстка: я вважаю, що ФІФА ухвалить рішення відправити кожного футболіста назад до Росії. Мовчання - знак згоди.

Якщо ви не розповідаєте та не кажете, що ми проти війни, ми проти таких вбивств - це просто сором для російського футболу, для російських футболістів.

Я можу зробити виняток для таких гравців, як Федір Смолов, який справді висловився проти війни, а решта просто мови в жопу засунули, вибач за вираз, і це для мене абсолютно неприйнятно", - сказав Левченко.